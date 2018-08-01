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محافظ القاهرة يهدى أوائل الثانوية أجهزة "لاب توب" خلال حفل تكريمهم

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:54 ص
محافظ القاهرة يهدى أوائل الثانوية أجهزة "لاب توب" خلال حفل تكريمهم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل
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كرم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ، منذ قليل، أوائل الشهادات العامة ( إعدادي ـ ثانوي ، دبلومات فنية ) من أبناء محافظة القاهرة، بديوان عام محافظة القاهرة.

وأثنى المحافظ على المجهود الكببر الذى بذله أولياء الأمور لكى يحقق أبنائهم هذا التفوف، مقدما الشكر لهم ، متمنيا أو يواصل أبنائهم مسيرة النجاح والتفوق، كما أهدى المحافظ للطلبة الأوائل شهادة تقدير ولاب توب، كنوع من الدعم والتشجيع.

وحضر الحفل الذى  نظم فى ديوان عام المحافظة، نواب محافظ القاهرة، ومدير مديرية التربية والتعليم، محمد عطية، وعدد من مسئولى المحافظة، وأولياء امور الطلبه.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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