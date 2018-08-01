video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: زيادة المتفوقين بالعاصمة يعكس الجهد المبذول من مديرية التعليم

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:41 م
محافظ القاهرة: زيادة المتفوقين بالعاصمة يعكس الجهد المبذول من مديرية التعليم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت - تصوير خالد كامل
إضافة تعليق

كرم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، 27 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى والصم وضعاف السمع على مستوى القاهرة خلال الحفل الذى أقامته محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير ولاب توب لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز حيث تم تكريم 11 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة ، و7 طلاب من أوائل الثانوية الفنية (فندقي ـ صناعي ) كما تم تكريم 9 طلاب من أوائل دبلوم المدارس الثانوية للصم وضعاف السمع.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من ابنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم ، كما وجه الشكر لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق وتقلد منصات التتويج .

 

وأكد المحافظ أن ارتفاع عدد المتفوقين بالقاهرة يعكس الجهد المبذول من جانب مديرية التربية والتعليم مشيرا إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم للمديرية للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهها وللارتقاء بالعملية التعليمية .

كما أشاد المحافظ بمخطط تطوير التعليم الذي عرضه وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر الشباب مشيراً إلى أنه سيحدث نهضة في العملية التعليمية خلال السنوات القادمة حيث سيدفع الطالب إلى البحث عن المعرفة والتوصل للحقائق منذ الصغر .

شهد الاحتفال اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، و جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ، ومديري الإدارات التعليمية ، وعدد من قيادات المديرية والمحافظة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يهدى أوائل الثانوية أجهزة "لاب توب" خلال حفل تكريمهم

الثانوية

اوائل الثانوية

الاوائل

اخبار القاهرة

القاهرة




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة