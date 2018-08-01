محافظ القاهرة: زيادة المتفوقين بالعاصمة يعكس الجهد المبذول من مديرية التعليم

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت - تصوير خالد كامل

كرم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، 27 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى والصم وضعاف السمع على مستوى القاهرة خلال الحفل الذى أقامته محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير ولاب توب لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز حيث تم تكريم 11 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة ، و7 طلاب من أوائل الثانوية الفنية (فندقي ـ صناعي ) كما تم تكريم 9 طلاب من أوائل دبلوم المدارس الثانوية للصم وضعاف السمع.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من ابنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم ، كما وجه الشكر لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق وتقلد منصات التتويج .

وأكد المحافظ أن ارتفاع عدد المتفوقين بالقاهرة يعكس الجهد المبذول من جانب مديرية التربية والتعليم مشيرا إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم للمديرية للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهها وللارتقاء بالعملية التعليمية .

كما أشاد المحافظ بمخطط تطوير التعليم الذي عرضه وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر الشباب مشيراً إلى أنه سيحدث نهضة في العملية التعليمية خلال السنوات القادمة حيث سيدفع الطالب إلى البحث عن المعرفة والتوصل للحقائق منذ الصغر .

شهد الاحتفال اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، و جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ، ومديري الإدارات التعليمية ، وعدد من قيادات المديرية والمحافظة .