محافظة القاهرة: تسكين أهالى عقار مصر القديمة بمدرسة فى عين الصيرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، أنه جارٍ تسكين 20 أسرة هم سكان العقار ذى الخطورة الداهمة، رقم 132 عين الصيرة، مكون من 5 أدوار، فى مدرسة بعين الصيرة.

وأضاف رئيس حى مصر القديمة، لـ "اليوم السابع"، أنه استطاع أن يقنع السكان بالعدول عن المبيت فى الشارع خاصة بعدما أنهى إجراءات الحصر الخاصة بهم، بمعاونة القسم، كما بدأ الحى فى ازالة العقار تدريجيا، ومن المحتمل أن يتم تخصيص الأرض مكان البلوك كحديقة.

وأوضح زين العابدين، أن الحى خصص مدرسة بالكامل، فصل لكل أسرة، كسكن بديل بشكل مؤقت حتى يتم توفير الوحدات البديلة.