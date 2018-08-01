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مجلس الوزارء العراقى يصوت على فتح قنصلية عاملة للبنان فى النجف

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:00 ص
مجلس الوزارء العراقى يصوت على فتح قنصلية عاملة للبنان فى النجف حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
أ ش أ
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صوت مجلس الوزراء العراقى ،اليوم الثلاثاء، على فتح قنصلية عامة للبنان فى النجف.

وذكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن مجلس الوزراء صوت على فتح قنصلية عامة للجمهورية اللبنانية فى محافظة النجف الأشرف، مضيفا أن المجلس صوت على إقرار توصيات وتقرير اللجنة المؤلفة لدراسة وضع الشركات العربية المشتركة المساهم بها الصندوق العراقى للتنمية الخارجية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقى يعقد فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

 


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