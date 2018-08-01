مبادرة صندوق الإدمان "أوعى تجرب" تصل بورسعيد لتوعية 2000 شاب بأضرار التعاطى

كتب مدحت وهبة

استمرار لتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إطلاق المبادرات التوعوية بأضرار تعاطى المخدرات "أوعى تجرب " حيث تم إطلاقها داخل استاد بورسعيد لتوعية أكثر من 2000 مشجع من الشباب أثناء مباراة النادى المصرى ونادى نهضة بركان المغربى تحت شعار" أنت أقوى من المخدرات" تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى تصريحات اليوم أن المبادرة تستهدف توعية الشباب من أضرار تعاطى المخدرات من خلال توزيع مطبوعات تتضمن الأثار السببية للإدمان، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطى من كون المخدرات تساعد على القدرة البدنية وأنها تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض والتركيز على أهمية الرياضة فى الوقاية من المخدرات، كما تلقى المبادرة الضوء على الخدماتالتى يقدمها الخط الساخن لعلاج الادمان "16023" سواء كانت خدمات المشوره او العلاج بالمجان وفى سرية تامة.

وفى ذات السياق لاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الشباب ،وتفاعلو معها و قام المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الشباب خلال المباراة تتضمن الأضرار السلبيةعن تعاطى المخدرات، كما قام الأطفال بحمل لافتات تحمل صوره الكابتن محمد صلاح مهاجم المنتخب المصرى ضمن حملة " أنت قوى من المخدرات ".

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى كان قد أطلق خلال الأيام الماضية مبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات تحت عنوان" أوعى تجرب " تستهدف أيضا المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم.