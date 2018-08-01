مباحث القاهرة تضبط عاملا بمحل وراء سرقة 21 ألف جنيه من الخزينة

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من خزينة محل بمنطقة النزهة، والذى تبين أن عامل بالمحل وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع آخرين، عقب علمه بكلمة السر الخاصة بالخزينة، فتم ضبطه وباق المتهمين، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "محمود س س" 29 سنة، محاسب، ومدير حسابات بمحل، بإكتشافه سرقة مبلغ 21.700 جنيه، من داخل خزينة المحل عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد ع ل" 21 سنة، عامل بالمحل، و"عبد الرحمن م ع" 20 سنة، طالب، و"حسن م ف" 20 سنة، طالب، و"محمد ح ح" 19 سنة، طالب، وجميعهم دون السوابق.

وعلى الفور تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول أنه نظراً لعمله بالمحل وعلمه بإحتفاظ مدير الحسابات بمبالغ مالية بالخزينة الخاصة بالمحل ومعرفته بالرقم السرى الخاص بها خطط لإرتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك تمكن من الاستيلاء على نسخة من مفاتيح المحل وسلمها لباقى المتهمين وأخبرهم بالرقم السرى الخاص بالخزينة، وبتاريخ الواقعة توجه المتهمون من الثانى حتى الرابع إلى محل الواقعة، وتمكنوا من دخول المحل والاستيلاء على المبلغ المالى، وفروا هاربين.

تم بإرشادهم ضبط المبلغ المستولى عليه بمسكنهم، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.