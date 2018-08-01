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كوكب الزهرة يزين سـماء أغسطس بالوطن العربى ويرصد بسهولة بالعين المجردة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:54 م
كوكب الزهرة يزين سـماء أغسطس بالوطن العربى ويرصد بسهولة بالعين المجردة كوكب الزهرة
كتب محمود راغب
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يرصد بسماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 1 أغسطس 2018  وطوال هذا الشهر كوكب الزهرة ألمع جرم سماوى وهو مشاهد بكل سهوله باتجاه الأفق الغربى بالعين المجردة.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الزهرة سوف يظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة وعند رؤيته من خلال التليسكوب سيظهر قرصة فى مرحلة الأحدب ، ويبقى مشاهدا فوق الافق لحوالي الساعتين بعد غروب الشمس في الوقت الحالي ، وسوف تتناقص هذه المدة بنهاية الشهر.
 
وأشار التقرير إلى أن الكوكب قد وصل إلى أعلى نقطة فى قبة السماء فى شهر يونيو الماضى 2018 ، وهذا ليس كل شىء فالكوكب سوف يصل إلى استطالته العظمى ( ابعد مسافة ظاهرية من الشمس) فى 17 اغسطس .
 
وفي منتصف هذا الشهر سوف يلتقى القمر بكوكب الزهرة وأيضا المشترى بالمساء.
 
 
 
 
 

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