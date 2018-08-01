"كل نقطة بتفرق".. محافظ أسيوط يطلق مبادرة لترشيد استهلاك المياه

أسيوط - محمود عجمى

أطلق المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط مبادرة "كل نقطة بتفرق" لترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحى من خلال القطع الموفرة للمياه تحت مسمى الاسلوب الذكى لترشيد استهلاك المياه والتى تهدف لتوفير المياه بنسبة تتراوح بين 40 % الى 50 % من كمية الاستهلاك وذلك من خلال التعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، واحد الشركات المنفذة ومؤسسة مصر الخير المشرفة على التنفيذ طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب باسيوط ومؤسسة مصر الخير بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه اسيوط وعفاف الجوهرى مدير التنمية الصحية بمؤسسة مصر الخير ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير باسيوط والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الاوقاف والدكتور سحر عبد المولى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط ومحسن مدير مركز النيل للاعلام بأسيوط.

وقال محافظ اسيوط ان المحافظة كان لها السبق فى تطبيق المبادرة الاولى من نوعها على مستوى الجمهورية فى وضع خطة لتطوير واستخدام النظام الذكى لترشيد استهلاك المياه بتركيب القطع الموفرة للمياه وذلك بالبدء بالمصالح الحكومية كمرحلة اولى لعدد 14 هيئة منها المدارس والمستشفيات ودور العبادة على ان تعمم على مستوى المحافظة من خلال توفير 20 الف قطعة من القطع الموفرة والخلاطات اللازمة للمرحلة الاولى على ان تستهدف منطقتى شرق وغرب مدينة اسيوط فى المرحلة الاولى وذلك لخلق حراك مجتمعى نحو التعامل مع القطع الموفرة وحث المواطنين على اهمية ترشيد الاستهلاك والاستغلال الامثل للمياه.

واشار المهندس محمد صلاح الى ان تلك المبادرة تأتى فى إطار اهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط للتعاون مع مختلف الشركات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى من اجل الحفاظ على المياه وعدم اهدارها منوها الى اطلاق الشركة لعدة مبادرات منها " وفر واربح " لترشيد استهلاك المياه وتوقيع بروتوكول مع محافظة اسيوط لنشر الفكر المائى لدى المواطنين وعمل حملات توعية للمواطنين واستمرارا لعمليات التعاون والترابط بين المحافظة وشركة مياه الشرب من اجل تقديم خدمة افضل فى مجال المياه والصرف الصحى للمواطن الاسيوطى بالاضافة الى طرح مبادرة تركيب القطع الموفرة تحت رعاية مؤسسة مصر الخير على ان يتم التدعيم بالقطع الموفرة على ان تقوم الشركة بالدعم العينى والفنى لتوريد وتركيب خلاطات المياه والقطع الموفرة فى المناطق التى يتم ترشيحها " جهة حكومية – دور عبادة – مؤسسة تعليمية - مستشفيات " كمرحلة اولى على ان تكون ذات استهلاك عالى للمياه حتى يتضح الفرق بعد التنفيذ مشددا على حث المواطنين على تركيب القطع الموفرة للمياه قبل التعاقد مع الشركة لتركيب عدادات مياه جديدة بمختلف القطاعات والجهات.

ونوه وكيل وزارة الاوقاف الى البدء فى تنفيذ المبادرة بمختلف مساجد المحافظة من خلال تحديد خطبة الجمعة الموحدة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والاستغلال الامثل لها وتشجيع المبادرة بالقرى والنجوع وتركيب القطع الموفرة بمختلف مساجد المحافظة .

وفى نهاية اللقاء قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الدرع التذكارى لمحافظ اسيوط تقديرا على مجهوداته فى النهوض بمشروعات التنمية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتبنيه مبادرة ترشيد استهلاك المياه كما قدمت الشركة الدروع التذكارية لمؤسسة مصر الخير والشركة المنفذة لمبادرة " كل نقطة بتفرق".

وفِي سياق اخر، أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على استمرار الحملات والقوافل الطبية لفحص المواطنين والكشف عن فيروس"C" بقرى ومراكز المحافظة وصرف العلاج للحالات التي تثبت إصابتها بالمرض تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الهام مشيرًا إلى تضافر جهود كافة المديريات والمؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية في تطوير القطاع الصحي وفحص وصرف الأدوية للمرضى غير القادرين والقضاء على هذا المرض نهائياً.

وأضاف حسني درويش رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية نزة قرار وكان مقرها الوحدة الصحية بنزلة رميح لإجراء التحاليل الطبية الخاصة بفيروس"C" للمواطنين بالمجان مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة بأسيوط والإدارة الصحية بمنفلوط والوحدة الصحية بقرية نزه قرار وتحت إشراف كامل من الدكتور صبري غانم مدير الإدارة الصحية بمنفلوط ومحمد علي فنيدى رئيس قرية نزة قرار بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لافتاً إلى استمرار تنظيم تلك الحملات بباقي قرى المركز خلال الفترة القادمة لكي يستفيد أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى تنفيذ حملات طبية بإستخدام سيارات العيادات المتنقلة لفحص والكشف على المواطنين بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة مجاناً واستخراج قرارات العلاج في حالة اكتشاف الإصابة تخفيفاً عن كاهل المواطنين موضحاً أن فرق طبية متخصصة من الأطباء المتخصصين فى علاج الفيروسات الكبدية يشاركون في تلك القوافل فضلاً عن أطقم التمريض والفنيين المتخصصين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين والقضاء نهائياً على أمراض الفيروسات الكبدية.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على سرعة البدء فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019م بكافة مراكز وأحياء المحافظة .. بهدف تحسين الخدمات بالوحدات المحلية ودعم المؤسسات والهيئات الخدمية فى إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم إعتماد مبلغ 169 ألف جنيه بخطة العام المالى 2018/2019م لتطوير مبنى بالوحدة المحلية لمدينة الغنايم إلى مركز تكنولوجى بالإضافة إلى إعتماد مبلغ 100 ألف جنيه لإستكمال مجمع خدمات بقرية دير الجنادلة.

وأضاف محمد فهمى انه تم إعتماد مبلغ 200 الف جنيه لتطوير مبنى نقطة إطفاء كما تم شراء 2 لودر صغير بتكلفة 3.4 مليون ضمن برنامج تحسين البيئة بالمركز بالإضافة إلى عمل عمرات حسيمة بتكلفة 400 ألف جنيه للودر 908H.