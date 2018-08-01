كبير موظفى البيت الأبيض يؤكد انه سيبقى فى منصبه حتى 2020

أ ف ب

رد كبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى على التكهنات بشأن مستقبله، مؤكدا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيبقى إلى جانبه حتى عام 2020، حسب ما أكد مسؤول فى الإدارة الأمريكية الثلاثاء.

ويأتى هذا الالتزام بعد عام على تسلم كيلى مهامه فى وقت سرت شائعات تفيد بأنه سيستقيل.

وشهدت العلاقات بين ترامب وكيلى توترا. ففي يونيو، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كيلى ينوى الاستقالة بعدما قال إلى مجموعة أعضاء فى مجلس الشيوخ كانوا فى زيارة للبيت الأبيض أنه "مكان فظيع للعمل".

وهنأ الرئيس ترامب الإثنين كيلى على حسابه على "توتير" فى الذكرى السنوية الأولى لتعيينه فى منصب "كبير الموظفين" مرفقا التغريدة بصورة لهما مع ابتسامتين عريضتين.

وكان جون كيلى، الجنرال المتقاعد والبالغ 68 عاماً، يدير وزارة الأمن الداخلى عندما اختاره ترامب ليحلّ محلّ رينس بريبوس.