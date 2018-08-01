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فيديو..الباعة الجائلون يحتلون محطة مترو فيصل.. والمواطنون: "أنقذونا"

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:45 ص
فيديو..الباعة الجائلون يحتلون محطة مترو فيصل.. والمواطنون: "أنقذونا" باعة جائلون
كتب ـ محمود طه حسين
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" غلق الباعة الجائلين لمحطة مترو فيصل، حيث تواجدوا أمام محطة المترو على مرأى ومسمع من مسئولى الحى دون اتخاذ أى إجراءات حيالهم للحفاظ على مداخل مترو الأنفاق.

وقال محمود إسماعيل أحد المواطنين المترديين على مترو الأنفاق بشكل يومى، إن هناك مضايقات من الباعة الجائلين لحظة دخول وخروج الركاب بسبب ضيق المكان، حيث إن العربات التى يستخدمها بائعوا الفاكة والخضار أغلقت مداخل المترو ولا يستطيع الركاب ممارسة حريتهم لحظة دخولهم المترو، خاصة أنها من المحطات التى تعانى من ازدحام شديد من الركاب.

واستنكر المواطن، قيام البائعين باحتلال مداخل المترو أمام مسئولى الحى، مطالبا بضرورة تقنين أوضاعهم ونقلهم من أمام المترو حفاظا على الشكل والمنظر العام لمترو الأنفاق.

وأكد أن هناك حالة من الاستياء بين المواطنين المترددين على محطة مترو فيصل، لافتا إلى أن هناك حملات كل فترة لرفع الإشغالات ولكن يعود الباعة مرة أخرى، مناشدا المسئولين"أنقذونا".


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المترو

الباعة الجائلين

احتلال محطة المترو

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