فيديو.. اختناقات وتكدس مرورى بشارع رمسيس وامتداد غمرة

تغطية حوادث اليوم السابع

رصدت عدسات "اليوم السابع" اليوم الأربعاء حالة من الزحام المروري على امتداد طريق غمرة من مخارج العباسية اتجاه رمسيس، والتى امتدت على طول الطريق وصولاً إلى ميدان رمسيس.



زحام مروري غمرة

فيما سيطرت حالة من الاختناق والتكدس والشلل المروري في كل الاتجاهات بمحيط قسم الأزبكية، سواء فى حركة السيارت أو المشاه، وصولاً الى ميدان عبد المنعم رياض الذى اتسم بشبه مرونة مرورية في الاتجاه المؤدي الى مطلع كوبري اكتوبر تجاه مناطق الدقي والمهندسين والزمالك.



زحام غمرة