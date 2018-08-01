فصل التيار الكهربائى عن بعض الأماكن بالإسماعيلية للصيانة الدورية

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن خلال أغسطس الجارى 2018، في إطار خطة الصيانة الدورية التي ينفذها قطاع الشبكات.

وقال رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية إنه تقرر فصل التيار الكهربائى فى الفترة من اليوم 1/8/2018 حتى 30/8/2018 بالأماكن التالية بالتوالى :

يتم فصل التيار عن كهرباء حى أول بداية من 1/8 / 2018 (ش عمرو بن العاص ومجموعة مصانع داخل المجمع وبرج سكنى بجوار بنك مصر وبرج سكنى شارع شريف وش السلطان حسن ومعسكر القرش وشارع السكة الحديد والجامعة القديمة ونادى تابع للشرطة وش الحرية وميدان مصططفى كامل وش محمد على ونادى تابع لهيئة ق س ومنطقة سكنية ش مصر ومنطقة سطنية بجوار الأسرة وش التحرير وش سعد زغلول والمنطقة الصناعية.

أما بنطاق حى ثان برج أحمد مبارك عرايشية مصر ومنطقة قهوة أبو صباع سوق الجمعة والمدرسة الزخرفية حى السلام ومنطقة الثلاثينى وبرج سالم وبرج الحاوى وبرج حسين سلمى ومدرسة السلام ش المستشفى وبرج الامير كامل وش دمنهور وبرج حربى وش هدى شعراوى وبرج الصديق وبرج الكهرباء وتقاطع ش الغابة وشبين الكوم وبرج فريجة ش العشرينى وعمارات الهيئة ش البحرى.

وسيتم الفصل أيضا بكهرباء الشيخ زايد بيت الطلبة بالجامعة ومنطقة 24 أكتوبر والجامعة الجديدة وش التجارى ومنطقة أيجيكو والمنطقة الثانية وحى الصفا والجامعة الجديدة والمنطقة التاسعة ج ومنطقة الكاكولا ومساكن عبدون وأرض الجمعيات وبرج الخيول ومنطقة عثماثون والطريق الدائرى ومنطقة 24 أكتوبر وخلف المحافظة الجديدة.