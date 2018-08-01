video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربائى عن بعض الأماكن بالإسماعيلية للصيانة الدورية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:19 م
فصل التيار الكهربائى عن بعض الأماكن بالإسماعيلية للصيانة الدورية انقطاع الكهرباء - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى
إضافة تعليق
أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن خلال أغسطس الجارى 2018، في إطار خطة الصيانة الدورية التي ينفذها قطاع الشبكات.
 
وقال رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية إنه تقرر فصل التيار الكهربائى فى الفترة من اليوم 1/8/2018 حتى 30/8/2018 بالأماكن التالية بالتوالى :
 
 يتم فصل التيار عن كهرباء حى أول بداية من 1/8 / 2018 (ش عمرو بن العاص ومجموعة مصانع داخل المجمع وبرج سكنى بجوار بنك مصر وبرج سكنى شارع شريف وش السلطان حسن ومعسكر القرش وشارع السكة الحديد والجامعة القديمة ونادى تابع للشرطة وش الحرية وميدان مصططفى كامل وش محمد على ونادى تابع لهيئة ق س ومنطقة سكنية ش مصر ومنطقة سطنية بجوار الأسرة  وش التحرير وش سعد زغلول والمنطقة الصناعية. 
 
أما بنطاق حى ثان برج أحمد مبارك عرايشية مصر ومنطقة قهوة أبو صباع سوق الجمعة والمدرسة الزخرفية حى السلام ومنطقة الثلاثينى وبرج سالم وبرج الحاوى وبرج حسين سلمى ومدرسة السلام ش المستشفى وبرج الامير كامل وش دمنهور وبرج حربى وش هدى شعراوى وبرج الصديق وبرج الكهرباء وتقاطع ش الغابة وشبين الكوم وبرج فريجة ش العشرينى وعمارات الهيئة ش البحرى.
 
وسيتم الفصل أيضا بكهرباء الشيخ زايد بيت الطلبة بالجامعة ومنطقة 24 أكتوبر والجامعة الجديدة وش التجارى ومنطقة أيجيكو والمنطقة الثانية وحى الصفا والجامعة الجديدة والمنطقة التاسعة ج ومنطقة الكاكولا ومساكن عبدون وأرض الجمعيات وبرج الخيول ومنطقة عثماثون والطريق الدائرى ومنطقة 24 أكتوبر وخلف المحافظة الجديدة. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة مياه القناه تنهى أعمال الصرف بحى الضواحى ببورسعيد

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيليه

كهرباء الاسماعيليه

قطع الكهرباء

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة