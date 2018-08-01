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فتح باب التقدم للمدن الجامعية بالفيوم للعام الجامعى الجديد 2018 -2019

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:57 م
فتح باب التقدم للمدن الجامعية بالفيوم للعام الجامعى الجديد 2018 -2019 الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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أعلن الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على توفير كل الخدمات اللوجستية بالمدن الجامعية لتقديم أفضل الخدمات للطلاب. 

 

وأضاف "عبد الوهاب"، أنه بالنسبة للطلاب غير القادرين تتكفل الجامعة بسداد رسوم الإقامة، وذلك في إطار البعد الاجتماعي الذي تعمل عليه الجامعة، واحتضان طلابها، مبينا أن الجامعة تقف بجوار طلابها وتقديم كافة التسهيلات لهم. 

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية موقع نظام الزهراء عبر الإنترنت ولا يتم تقديم طلبات باليد، ويتم إعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد 2018/2019، وأنه قد تم وضع قواعد محددة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية، بشرط المسافات بين محل إقامتهم ومقر الجامعة، ووضع نسبة للطلاب المغتربين عن المحافظة. 


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