غانم السعيد عميدا لكلية الإعلام جامعة الأزهر

كتب لؤى على

أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور غانم السعيد، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، عميدا لكلية الإعلام.