الرئيسية تقارير مصرية غانم السعيد عميدا لكلية الإعلام جامعة الأزهر الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:34 م رئيس جامعة الأزهر كتب لؤى على إضافة تعليق أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور غانم السعيد، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، عميدا لكلية الإعلام. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس جامعة الأزهر يشكر وزير الداخلية لسرعة ضبط قاتل الشهيدة أسماء الرفاعى تجديد حبس المتهم بقتل طالبة تمريض جامعة الأزهر بمدينة نصر 15 وما صور.. قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة أسماء الرفاعى بالمنصورة رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتكليف 6 عمداء جدد جامعة الأزهر توقع برتوكول تعاون مع جامعة النيل فى مجال ريادة الأعمال نائب رئيس جامعة الأزهر: لدينا 52 مركزا بحثيا ووحدة ذات طابع خاص كلية اعلام جامعة الازهر الازهر الشريف غانم السعيد جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى "مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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