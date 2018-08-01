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عمرو أديب: يجب دائما أن نتذكر أن الإخوان فى انتظار فرصة للعودة والانقضاض

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:47 م
عمرو أديب: يجب دائما أن نتذكر أن الإخوان فى انتظار فرصة للعودة والانقضاض عمرو أديب
كتب محمد تهامى زكى
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حذر الإعلامى عمرو أديب، من جماعة الإخوان مؤكدا أنهم دائما فى انتظار فرصة للعودة والانقضاض.

وكتب أديب : "للأسف كلما هدأت الأحوال نسى الناس خطرهم،  كلما دخلوا فى جحورهم آمن الناس شرهم، ولكن يجب دائما أن نتذكر ونتأكد أن الإخوان المسلمين دائما فى انتظار فرصة للعودة والانقضاض، أرجوكم انعموا بالأمن والأمان ولكن لا تطمئنوا للإخوان".

وأضاف أديب: "يقولك أصل أنا كل ما وقفت ضد الإخوان أو حلفاءهم بيعملولى مشاكل عالاكاونت بتاعى وكده حيبقى الموقع كله شتيمة فيا، وليه وجع الدماغ، هو أنا اللى حقف قدامهم وأدافع عن البلد لوحدى، هما معولين دايما على كسلنا وخوفنا وإهمالنا، الحرب ما خلصتش لا فى مصر ولا السعودية ولا الإمارات.. اصحوا".

وتابع أديب: "كل واحد يقولك أصلهم خلاص مش موجودين دول كلهم فى السجون معدش فيه إخوان جرب كده تجيب سيرتهم بالخير أو بالشر حتلاقيهم ظهروا على طول فى مواقعهم وقنواتهم وفى الجزيرة ومكملين والشرق والحاجات المستقلة دى، وأول ما نقربلهم يا باشا هيستريا غير طبيعيه وألفاظ محترمة تدل على تدينهم الحنيف، لا يمكن تلقى حد فيهم يرد على الكلام، كله حافظ مش فاهم، قالولهم أول ما حد يجيب سيرة الإخوان أسهل حاجة بكل غباء اشتم وقبح على الآخر وبعدين ربنا يحلها".

 

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