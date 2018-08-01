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عامل ينهى حياة عاطل بسبب خلافات حول الجيرة فى المطرية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:19 م
عامل ينهى حياة عاطل بسبب خلافات حول الجيرة فى المطرية جثه - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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أنهى عامل حياة عاطل بأن سدد له عدة طعنات أودت بحياته، على أثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات حول الجيرة، وهو ما دفع العاطل للتعدى على العامل بإستخدام سكين، وأحدث إصابته، الأمر الذى دفع العامل للاستعانة بسكين اخر والاعتداء عليه حتى تسبب فى وفاته، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من مستشفى المطرية العام تفيد استقبالها "عادل ف ح" 40 سنة، عاطل، والمراقب على ذمة قضية "قتل" والذى توفى إثر إصابته بجرح قطعي أسفل الصدر من الجهة اليسرى وجروح بمؤخرة الرأس واليد  اليمني .

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"هشام س أ" 32 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرها قضية "ضرب" مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيسر والرأس، لخلافات على الجيرة وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المجنى عليه على المتهم بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته، علي أثر ذلك أحضر الأخير سلاح أبيض "سكين" وتعدى على المجني عليه بالضرب محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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