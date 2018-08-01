هبطت طائرة النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "جان بيار بيمبا" فى مطار العاصمة "كينشاسا".



أذاع راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الأربعاء) النبأ ... دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد برأت في يونيو الماضي "بيمبا" من تهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جنوده في إفريقيا الوسطى ، بعد أن أصدرت عام 2016 حكما بسجنه 18 عاما، بعد إدانته بجرائم حرب وعنف جنسي واعتبر حينها أكبر مسؤول تدينه المحكمة الدولية .