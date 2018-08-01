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ضحية جديدة للإهمال الطبى.. وفاة طفلة بعد عملية جراحية داخل مستشفى بمدينة نصر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:17 م
ضحية جديدة للإهمال الطبى.. وفاة طفلة بعد عملية جراحية داخل مستشفى بمدينة نصر مستشفى-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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ضحية جديدة تنضم لضحايا الإهمال الطبى، حيث توفيت طفلة داخل مستشفى خاص بمنطقة مدينة نصر، عقب إجراء عملية، واتهمت أسرتها المستشفى بالإهمال الطبى، والتسبب فى وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من والد طفلة تبلغ من العمر سنتين أفاد فيه بدخول ابنته لإجراء عملية "اللحمية" داخل المستشفى، وعقب انتهاء العملية، توفيت، واتهم المستشفى بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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وفاة طفلة فى مستشفى

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