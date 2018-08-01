ضبط 857 متهمًا هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث عن ضبط 857 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط عوض م ع 51 سنة موظف ومقيم قرية ديراس مركز أبو حمص مطلوب ضبطه فى قضية جنايات مركز أبو حمص "رشوة" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 2550 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 292 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.