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ضبط 300 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:15 م
ضبط 300 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف حملة مرور - أرشيفية
بنى سويف ـ أيمن لطفى
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ضبطت إدارة المرور ببنى سويف 300 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة شنتها  بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائى، وبإشراف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف.

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة وهشام مكى رئيس مباحث المرور،  الحملة التى نفذت اليوم  داخل شوارع مدينة بنى سويف والمراكز الإدارية السبع للمحافظة، لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة، وكذلك التصدى لكافة صور المخالفات الأخرى.

 


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