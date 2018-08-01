ضبط 3 أشخاص استولوا على 400 ألف جنيه من البريد بالتزوير

كتب محمود عبد الراضي / دينا الحسيني

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالتزوير فى محررات رسمية والاستيلاء على أكثر من 400 ألف جنيه من رصيد حساب سيدة متوفاة بأحد مكاتب البريد فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشأن مكافحة الجريمة بشتى صورها ومن بينها جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث إدارة شرطة البريد مفادها قيام 3 أشخاص مقيمين ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالتزوير فى محررات رسمية والنصب وإنتحال المتهمة الأولى صفة إحدى السيدات - صاحبة حساب بمكتب البريد - والمتوفاة بتاريخ14/2/2018م، وقيامهم بإجراء استخراج دفتر توفير بدل فاقد للحساب المشار إليه بغرض الاستيلاء على رصيد الدفتر بمبلغ 4447290 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.