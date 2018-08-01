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ضبط مشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:27 ص
ضبط مشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط "ك خ ع" 26 سنة، صاحب محل بقالة كائن بدائرة قسم سيدى جابر، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية" منطقة غرب ووسط الدلتا، "لحيازته وعرضه للبيع "240 " عبوة مشروبات غازية منتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "م ا ع" 33 سنة، المدير المسئول عن محل لبيع السجائر بدائرة قسم شرطة كرموز، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية " منطقة غرب ووسط الدلتا"، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر، وضُبط 190 علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة.

 

كما تم ضبط "ا ك م" 41 سنة، المدير المسئول عن مكتبة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأدوات المدرسية أجنبية الصنع، مجهولة المصدر، وضُبط عدد 500 قلم جاف أجنبى الصنع مجهول المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة.

 

و فى مجال مخالفات المخابز والمطاحن، تم ضبط 3 مخالفات مخابز " 2 نقص وزن - 1 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال استخدام أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية فى غير الغرض تم ضبط 2 قضية استخدام أسطوانة غاز بوتاجاز منزلية فى غير الغرض المخصصة له، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.

 


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