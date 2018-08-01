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ضبط عاطلين بكمية من الهيروين والاستروكس المخدر بالقليوبية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:50 م
ضبط عاطلين بكمية من الهيروين والاستروكس المخدر بالقليوبية متهمين - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين والاستروكس المخدر، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع بدائرتى مركز شبين القناطر وقليوب.

 

تم على الفور العرض على اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتم إعداد كمين وضبط المتهمين وهم "هشام. م" 36سنه، عاطل مقيم دائرة مركز شبين القناطر، وضبط بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 550 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.

 

و"محمد. ط" 21سنه،عاطل والسابق اتهامه فى 11 قضية، ( سرقة – مخدرات – سلاح ) آخرهم القضية رقم 16 لسنة 2017م ادارى قسم قليوب - مخدرات، وبحوزته كميه من الاستروكس المخدر تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى 465 جنيه وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواه .

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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