صور.. مصرف مصنع سكر كوم أمبو يغرق شوارع "البيارة" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت منطقة البيارة بمدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأربعاء، انسداد مصرف الجناين المسئول عن إلقاء مخلفات مصنع سكر كوم أمبو فى النيل، وهو ما أدى إلى غرق الشوارع بمياه الصرف، وتسرب المياه إلى عدد من المنازل وأدت إلى غرقها.

انتقل مسئولو الرى والوحدة المحلية وعدد من الجهات المعنية إلى مكان الواقعة، بعد الدفع بالكراكات والمعدات الثقيلة، والتى بدأت على الفور فى التعامل مع الموقف.

وأكد أهالى المنطقة، على أنهم قاموا بأخطار المشرفين على المصرف منذ 10 أيام بوجود انسداد فى المصرف ولكن لاحياه لمن تنادى، حتى وقعت الكارثة ورجعت المياه للخلف بدل من النزول فى النيل لتغرق الشوارع والمنازل.

من جانبه، قال محمد سليم عضو البرلمان عن دائرة كوم أمبو، إنه بمجرد إبلاغه بالواقعة من عدد من الأهالى أخطر المحافظ مجدى حجازى والذى قام بدوره بتحريك الجهات المعنية لاحتواء الأزمة.



المياه تنتشر فى الشوارع



غرق المنازل



غرق منطقة البيارة



مياه صرف المصنع تغرق الشوارع