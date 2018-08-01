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صور.. مدير أمن كفر الشيخ الجديد يتفقد الخدمات والأقسام الشرطية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:47 م
صور.. مدير أمن كفر الشيخ الجديد يتفقد الخدمات والأقسام الشرطية جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الخدمات الأمنية بالميادين والشوراع، وتفقد المراكز الشرطية ومنها قسم أول كفر الشيخ، وقسم ثانى كفر الشيخ، ومركز شرطة كفر الشيخ، كما تفقد قوات الأمن المركزى، وشد من أزر الجنود والأفراد بالأمن المركزى.

 

وشدد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين فى الأقسام الشرطية، وطمأن مدير الأمن عدد من المترددين على الاقسام الشرطية على أن كل رجال الأمن فى خدمتهم، مؤكدًا على ومواصلة تكثيف التواجد الأمن، ومكافحةالجريمة، وتطبيق القانون، كما صافح مدير الأمن الضباط والأفراد المكلفين بالخدمات الأمنية.

 
 
1- مدير الامن بقوات الامن المركزي
مدير الأمن يتحدث لقوات المركزي

2- مدير الامن يشد من أزر الافراد والجنود
جانب من جولة مدير الأمن

3- مدير الامن يتفقد الخدمات الامنية والمراكز الشرطية
مدير الأمن يتفقد الخدمات الأمنية والمراكز الشرطية

 


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