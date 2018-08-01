صور.. مدير أمن كفر الشيخ الجديد يتفقد الخدمات والأقسام الشرطية

تفقد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الخدمات الأمنية بالميادين والشوراع، وتفقد المراكز الشرطية ومنها قسم أول كفر الشيخ، وقسم ثانى كفر الشيخ، ومركز شرطة كفر الشيخ، كما تفقد قوات الأمن المركزى، وشد من أزر الجنود والأفراد بالأمن المركزى.

وشدد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين فى الأقسام الشرطية، وطمأن مدير الأمن عدد من المترددين على الاقسام الشرطية على أن كل رجال الأمن فى خدمتهم، مؤكدًا على ومواصلة تكثيف التواجد الأمن، ومكافحةالجريمة، وتطبيق القانون، كما صافح مدير الأمن الضباط والأفراد المكلفين بالخدمات الأمنية.