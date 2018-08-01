صور.. مديرية أمن سوهاج تقيم حفل تكريم لمساعد أول الوزير لوسط الصعيد بعد ترقيته

شهد نادى الشرطة الشرقى بمحافظة سوهاج، قيام قيادات المديرية بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد، حفل تكريم اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والذى تمت ترقيته إلى مساعد أول الوزير لوسط الصعيد، وكذلك اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى تم ترقيته لمساعد المدير لأمن كفر الشيخ، والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، والذى تمت ترقيته إلى مدير إدارة المباحث الجنائية بقنا.

شارك فى حفل التكريم الليلة، اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية، واللواء محمود صبرى مدير إدارة الأمن الوطنى بسوهاج، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، واللواء على الكاشف واللواء جلال أبوسحلى، والعميد مصطفى إبراهيم مدير المرور، والعميد عبدالمنعم العلكى مدير المرافق، والمقدم محمود حسنى الشريف رئيس فرع الأموال العامة بالمديرية، وعدد من ضباط الإدارات المختلفة بالمديرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، عن سعادته بمناسبة تصعيد اللواء عمر عبدالعال وترقيته للمنصب الجديد، وأوضح أن العام الذى قضاه مدير الأمن سوهاج بذل فيه جهدًا كبيرًا من أجل استقرار الأمن، وإنهاء الخصومات الثأرية وتحقيق أمن المواطن، وأنه كان دائم الحركة من خلال المرور على الخدمات الأمنية بشكل مستمر، وكان دائم التحفيز للقوات، وكان لديه سرعة فى التصرف والتعامل مع الأحداث .

أما اللواء عمر عبدالعال مساعد أول الوزير لوسط الصعيد، فقد أشاد بالفترة التى قضاها كمدير لأمن سوهاج، وأشاد بحسن الخلق الذى يتمتع به شعب سوهاج، والمرونة التى لديهم فى التعامل، وأن دل هذا فإنما يدل على الوعى والثقافة فشعب سوهاج شعب متحضر يجيد التعامل مع الآخر ويجيد أكرام ضيوفه .

كما تقدم مساعد أول الوزير لوسط الصعيد، بخالص الشكر لكافة القيادات بمديرية أمن سوهاج، على ما قدموه من جهد وعطاء وتنفيذ تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتى انعكست بشكل كبير على الشارع السوهاجى من خلال التطبيق الجيد للخطط الأمنية، والتدريب المستمر لرفع كفاءة الأفراد والضباط.