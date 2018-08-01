صور.. قصة فتاة سوهاجية تصنع الأشكال الفنية من المخلفات

سوهاج – عمرو خلف

اختارت لنفسها أن تبدأ فكرة مشروع جديد فى بداية حياتها بعد انتهائها من دراستها ليكون بمثابة انطلاقة حقيقية لها، ولم تلتفت الفتاة الى أن مشروعها سيكون من إعادة تدوير المخلفات وتجميعها لتبتكر وتصنع منها أشكال فنية جميلة ورسومات بل ومشغولات يدوية جعلتها تفكر فى بداية مشروع جديد لها بدلا عن الوظيفة، وعندما طرحت فكرة المشروع لاقت تشجيعا كبيرًا من احدى صديقاتها وأسرتها فى المنزل وبالفعل بدأت عبير ذات الـ28 عاما الفكرة بتصنيع الأشكال والتحف الفنية من المخلفات وكذلك الرسومات وقامت صديقتها آلاء عبد العظيم بتشجيعها على هذه الفكرة وأسرتها فى المنزل بل وطرحت فكرة تدريب الفتيات عليها ليكون مشروع لهن مستقبلا دون انتظار الوظائف الحكومية.

عبير مرتضى أبو ضيف 28 سنة والحاصلة على معهد خطوط عربى من مركز طهطا بمحافظة سوهاج ضربت مثلا رائعا فى انشاء فكرة ومشروع جديد فى سوهاج وعرض هذه المنتجات فى المعارض لترويجها وبيعها وقامت باستغلال مهاراتها فى تصنيع هذه الأشكال والرسومات وتصنيع المشغولات اليدوية بتكلفة بسيطة دون تعقيد حتى تتمكن من ترويجها بسعر مثالى.

التقى "اليوم السابع" عبير مرتضى لتحكى فكرة مشروعها الجديد فى محافظة سوهاج وتدريب الفتيات عليه فى المستقبل القريب وقالت أنها أثناء دراستها وجدت العديد من الاشياء الملقاة فى القمامة والتى يتم القائها ولكن من الممكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها من جديد دون تكلفة مثل "علب الجبنة" واسطوانات السيديهات وغيرها وقامت بطرح الفكرة على صديقتها آلاء عبد العظيم فأعجبت جدا بالفكرة وقامت بتشجيعها على ذلك وقامت بعرض فكرتها وقتها على ارستها والتى رحبت بها أيضا رغم أنها فتاة وبدات فى تصنيع الأشكال الفنية المختلفة فى منزلها.

وتضيف عبير أنها تشعر بسعادة كبيرة فى تصنيع هذه الأشكال الفنية والتى تحتاج الى مجهود ووقت ومهارة فى التصنيع بسعر رمزى وعندما قامت بتصنيع العديد منها وأيضا من المشغولات اليدوية قررت ترويجها كمشروع لها بدلا عن الوظيفة ليدر عليها دخلا وعرضت ذلك على أسرتها بل وفكرت أيضا فى تدريب الفتيات على ذلك.

وتكمل الفتاة عبير حديثها أن تصنيع الاشكال الفنية لا يحتاج سوى تكلفة مادية بسيطة ولكنه يحتاج الى مجهود من الممكن يحتاج الى ساعات أو أيام حسب تصنيعه وكذلك الرسومات اما المشغولات اليدوية فتحتاج الى أيام ولقد قامت حتى الان بتصنيع العديد من الاشكال الفنية والتى من الممكن وضعها فى المنزل كتحف فنية او هدايا للاطفال

وقالت انها تعمل حاليا على انشاء ورشة لتصنيع الأشكال للأطفال تحديدا من خلال اعادة تدوير المخلفات ومعها بعض الفتيات بعد تدريبهن على ذلك فهى تتمنى افتتاح مشروع كبير بالمحافظة يجمع عدد كبير من الفتيات لترويج هذه المنتجات وستكون مشروع لهم فى المستقبل وخاصة وان التكلفة المادية بسيطة وستباع أيضا بسعر بسيط يجعل الجميع يقبل عليها.