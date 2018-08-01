video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قصة فتاة سوهاجية تصنع الأشكال الفنية من المخلفات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:00 ص
صور.. قصة فتاة سوهاجية تصنع الأشكال الفنية من المخلفات عبير مرتضى
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
اختارت لنفسها أن تبدأ فكرة مشروع جديد فى بداية حياتها بعد انتهائها من دراستها ليكون بمثابة انطلاقة حقيقية لها،  ولم تلتفت الفتاة الى أن مشروعها سيكون من إعادة تدوير المخلفات وتجميعها لتبتكر وتصنع منها أشكال فنية جميلة ورسومات بل ومشغولات يدوية جعلتها تفكر فى بداية مشروع جديد لها بدلا عن الوظيفة، وعندما طرحت فكرة المشروع لاقت تشجيعا كبيرًا من احدى صديقاتها وأسرتها فى المنزل وبالفعل بدأت عبير ذات الـ28 عاما الفكرة بتصنيع الأشكال والتحف الفنية من المخلفات وكذلك الرسومات وقامت صديقتها آلاء عبد العظيم بتشجيعها على هذه الفكرة وأسرتها فى المنزل بل وطرحت فكرة تدريب الفتيات عليها ليكون مشروع لهن مستقبلا دون انتظار الوظائف الحكومية.
 
عبير مرتضى أبو ضيف 28 سنة والحاصلة على معهد خطوط عربى من مركز طهطا بمحافظة سوهاج ضربت مثلا رائعا فى انشاء فكرة ومشروع جديد فى سوهاج وعرض هذه المنتجات فى المعارض لترويجها وبيعها وقامت باستغلال مهاراتها فى تصنيع هذه الأشكال والرسومات وتصنيع المشغولات اليدوية بتكلفة بسيطة دون تعقيد حتى تتمكن من ترويجها بسعر مثالى.
 
التقى "اليوم السابع"  عبير مرتضى لتحكى فكرة مشروعها الجديد فى محافظة سوهاج وتدريب الفتيات عليه فى المستقبل القريب وقالت أنها أثناء دراستها وجدت العديد من الاشياء الملقاة فى القمامة والتى يتم القائها ولكن من الممكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها من جديد دون تكلفة مثل "علب الجبنة"  واسطوانات السيديهات وغيرها وقامت بطرح الفكرة على صديقتها آلاء عبد العظيم فأعجبت جدا بالفكرة وقامت بتشجيعها على ذلك وقامت بعرض فكرتها وقتها على ارستها والتى رحبت بها أيضا رغم أنها فتاة وبدات فى تصنيع الأشكال الفنية  المختلفة فى منزلها.
 
وتضيف عبير أنها تشعر بسعادة كبيرة فى تصنيع هذه الأشكال الفنية والتى تحتاج الى مجهود ووقت ومهارة فى التصنيع بسعر رمزى وعندما قامت بتصنيع العديد منها وأيضا من المشغولات اليدوية قررت ترويجها كمشروع لها بدلا عن الوظيفة ليدر عليها دخلا وعرضت ذلك على أسرتها بل وفكرت أيضا فى تدريب الفتيات على ذلك.
 
وتكمل الفتاة عبير حديثها أن تصنيع الاشكال الفنية لا يحتاج سوى تكلفة مادية بسيطة ولكنه يحتاج الى مجهود من الممكن يحتاج الى ساعات أو أيام  حسب تصنيعه وكذلك الرسومات اما المشغولات اليدوية فتحتاج الى أيام ولقد قامت حتى الان بتصنيع العديد من الاشكال الفنية والتى من الممكن وضعها فى المنزل كتحف فنية او هدايا للاطفال
 
وقالت انها تعمل حاليا على انشاء ورشة لتصنيع الأشكال للأطفال تحديدا من خلال اعادة تدوير  المخلفات ومعها بعض الفتيات بعد تدريبهن على ذلك فهى تتمنى افتتاح مشروع كبير بالمحافظة يجمع عدد كبير من الفتيات لترويج هذه المنتجات وستكون مشروع لهم فى المستقبل وخاصة وان التكلفة المادية بسيطة وستباع أيضا بسعر بسيط يجعل الجميع يقبل عليها.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

تدوير المخلفات

اشكال فنية

مشغولات يدوية

طهطا




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة