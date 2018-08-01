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صور.. بالزغاريد.. أبناء عزبة الأبيض بالخانكة يودعون شهيد سيناء

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:42 م
صور.. بالزغاريد.. أبناء عزبة الأبيض بالخانكة يودعون شهيد سيناء جانب من تشييع الجنازة
القليوبية إبراهيم سالم
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ودع أهالى عزبة الأبيض، التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية، شهيد الواجب بسيناء، الملازم أول احتياط عبد الله عادل العيساوى، بالزغاريد ومرددين عبارات مناهضة للإرهاب، وعبارات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

 

وشارك بالجنازة، اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير أمن المحافظة، ونقله لمثواه الأخير، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

وشهد استقبال الشهيد، موكب كبير من أبناء القرية وأصدقاءه وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، على أن يقام العزاء مساء اليوم أمام منزل والد الشهيد.


 

 


 

 


 

 


 

 


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