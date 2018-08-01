صور.. إخلاء عقار آيل للسقوط بمصر القديمة.. والسكان يرفضون مغادرة الشارع

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة، أنه أخلى بلوك سكنى كامل أيل للسقوط وذات خطورة داهمة، رقم 132 عين الصيرة، مكون من 5 أدوار .

وأضاف رئيس حى مصر القديمة، لـ"اليوم السابع"، أن الحى تواصل مع السكان لنقلهم للمدرسة كسكن مؤقت حتى يتم توفير الوحات البديلة لهم، ولكنهم رفضوا مغادرة الشارع بعداخلائهم للبلوك السكنى وفضلوا الجلوس فى الشارع، قائلين: "مش هنمشى لحد ما تجيبوا الشقق، على الرغم من توفير أماكن كسكن مؤقت بمدرسة بعين الصيرة".

وأوضح زين، أن الحى خصص مدرسة بالكامل، فصل لكل اسرة، كسكن بديل بشكل مؤقت حتى يتم توفير الوحدات البديلة، مشيرا إلى أن الحى انتهى تقريبا من حصر الأسر والقسم انتهى من إنهاء أوراقهم وبقى نقلهم لها، إلا أنهم فضلوا الجلوس فى الشارع.