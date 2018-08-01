video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. إخلاء عقار آيل للسقوط بمصر القديمة.. والسكان يرفضون مغادرة الشارع

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:21 م
صور.. إخلاء عقار آيل للسقوط بمصر القديمة.. والسكان يرفضون مغادرة الشارع عقار آيل للسقوط بمصر القديمة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة، أنه أخلى بلوك سكنى كامل أيل للسقوط وذات خطورة داهمة، رقم 132 عين الصيرة، مكون من 5 أدوار .
 
 
وأضاف رئيس حى مصر القديمة، لـ"اليوم السابع"، أن الحى تواصل مع السكان لنقلهم للمدرسة كسكن مؤقت حتى يتم توفير الوحات البديلة لهم، ولكنهم رفضوا مغادرة الشارع بعداخلائهم للبلوك السكنى وفضلوا الجلوس فى الشارع، قائلين: "مش هنمشى لحد ما تجيبوا الشقق، على الرغم من توفير أماكن كسكن مؤقت بمدرسة بعين الصيرة".
 
 
وأوضح زين، أن الحى خصص مدرسة بالكامل، فصل لكل اسرة، كسكن بديل بشكل مؤقت حتى يتم توفير الوحدات البديلة، مشيرا إلى أن الحى انتهى تقريبا من حصر الأسر والقسم انتهى من إنهاء أوراقهم وبقى نقلهم لها، إلا أنهم فضلوا الجلوس فى الشارع.
 
إخلاء عقار آيل للسقوط بمصر القديمة (1)
 

إخلاء عقار آيل للسقوط بمصر القديمة (2)
 

إخلاء عقار آيل للسقوط بمصر القديمة (3)
 

إخلاء عقار آيل للسقوط بمصر القديمة (4)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء: مهتمون بالنهوض بقطاع النقل لتحقيق الربط بين أنحاء الجمهورية

القاهرة

مصر القديمة

اخبار مصر

انهيار عقار

خطورة داهممة




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة