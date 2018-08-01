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صور.. أساقفة ورهبان يؤدون قداس جنازة القمص تيموثاوس وكيل مطرانية أبوتيج بأسيوط

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:18 م
صور.. أساقفة ورهبان يؤدون قداس جنازة القمص تيموثاوس وكيل مطرانية أبوتيج بأسيوط جنازة القمص تيموثاوس
أسيوط ـ محمود عجمي
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ترأس نيافة الأنبا اندراوس،  أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم بمحافظة أسيوط،  مساء اليوم الأربعاء،  قداس الجنازة على القمص تيموثاوس شرموخ،  وكيل المطرانية،  والمتنيح عن عمر ناهز 86 سنة.

جنازة القمص تيموثاوس (1)

وذلك بحضور نيافة الأنبا انطونيوس مطران القدس،  ويؤانس مطران أسيوط،  والانبا ويصا مطران البلينا وتوابعها،  و الانبا يسطس اسقف ورئيس دير الانبا انطونيوس بالبحرالاحمر،  والانبا باخوم أسقف سوهاج والمراغه،  والعديد من الأساقفه والرهبان.

جنازة القمص تيموثاوس (2)

وتوافد مئات الأقباط،  على كنيسة مار مرقس الرسول بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط،  لإلقاء نظرة الوداع على جثمان القمص تيموثاوس شرموخ،  وكيل مطرانية أبو تيج وكاهن الكنيسة .

جنازة القمص تيموثاوس (3)

وتنيح القمص تيموثاوس شرموخ،  وكيل مطرانية أبوتيج مساء الثلاثاء،  عن عمر ناهز،  86 عامًا،  حيث تمت تمت سيامته كاهن،  فى ١٤ أبريل ١٩٦٨ بيد الراحل الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا السابق،  ونال رتبة القمصية بيد الأنبا أندراوس فى ١٣ مارس ١٩٨٣،  كما له 3 أبناء تكرسوا لخدمة الكنيسة وهم نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى،  والراهب القس تادرس الأورشليمي،  والقس صموئيل كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بأبو تيج.

جنازة القمص تيموثاوس (4)

 

جنازة القمص تيموثاوس (5)
 
جنازة القمص تيموثاوس (6)
 
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المتنيح-القمص-تيموثاوس-شرموخ،-وكيل-مطرانية-أبو-تيج--(2)
المتنيح القمص تيموثاوس شرموخ وكيل مطرانية أبوتيج

 

المتنيح-القمص-تيموثاوس-شرموخ،-وكيل-مطرانية-أبو-تيج--(3)
 

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