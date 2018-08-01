صور.. أساقفة ورهبان يؤدون قداس جنازة القمص تيموثاوس وكيل مطرانية أبوتيج بأسيوط

ترأس نيافة الأنبا اندراوس، أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، قداس الجنازة على القمص تيموثاوس شرموخ، وكيل المطرانية، والمتنيح عن عمر ناهز 86 سنة.

وذلك بحضور نيافة الأنبا انطونيوس مطران القدس، ويؤانس مطران أسيوط، والانبا ويصا مطران البلينا وتوابعها، و الانبا يسطس اسقف ورئيس دير الانبا انطونيوس بالبحرالاحمر، والانبا باخوم أسقف سوهاج والمراغه، والعديد من الأساقفه والرهبان.

وتوافد مئات الأقباط، على كنيسة مار مرقس الرسول بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان القمص تيموثاوس شرموخ، وكيل مطرانية أبو تيج وكاهن الكنيسة .

وتنيح القمص تيموثاوس شرموخ، وكيل مطرانية أبوتيج مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز، 86 عامًا، حيث تمت تمت سيامته كاهن، فى ١٤ أبريل ١٩٦٨ بيد الراحل الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا السابق، ونال رتبة القمصية بيد الأنبا أندراوس فى ١٣ مارس ١٩٨٣، كما له 3 أبناء تكرسوا لخدمة الكنيسة وهم نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، والراهب القس تادرس الأورشليمي، والقس صموئيل كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بأبو تيج.