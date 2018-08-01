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صور.. أحد أقارب المصرى المتوفى بسجن فى إيطاليا: طالبنا الخارجية بالتدخل

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:13 م
صور.. أحد أقارب المصرى المتوفى بسجن فى إيطاليا: طالبنا الخارجية بالتدخل حسن رمضان بالمستشفى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل عدد من المسئولين بوزارة الخارجية، عددا من أسرة "حسن رمضان مخيمر شرف" 20 سنة، الذى توفى فى ظروف غامضة عقب احتجازه بسجن مدينة فيتيربو الإيطالية، وطمأنوهم بأن الوزارة مهتمة بهذا الموضوع، وهناك متابعة على أعلى المستويات.
 
قال صبرى أبو هيكل، ابن خال المجنى عليه "حسن رمضان مخيمر"، إنه توجه برفقة عدد من أسرته لمقر وزارة الخارجية، وقابلنا عددا من المسئولين، وتقدمنا بطلب لوزير الخارجية طالبنا فيه نقل الجثمان من المستشفى الإيطالى لمصر لدفنه بمقابر العائلة بقرية أبو خشبة التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كما طالبنا بإجراء تحقيق عاجل وشامل لمعرف أسباب وفاة ابن خاله، بالإضافة لكشف ما تعرض له من تعذيب وحبسه انفرادياً طوال فترة كبيرة من سجنه، مؤكداً أن المجنى عليه لم يمت ميتة طبيعية، وأن أخر إتصال هاتفى منه وكان بمحبسه فى شهر رمضان الماضى، وأبدى مخاوفه من أحد المتواجدين بالسجن لمعاملته معاملة سيئة واضطهاده .
 
وأضاف أبو هيكل، لـ"اليوم السابع"، "كما بينا فى الطلب أن ابن خاله لم يبق على انتهاء المدة القانونية لقضاء العقوبة إلا شهر فقط، وكان من المفترض أن يفرج عنه في شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الخارجية سترد على طلبنا خلال 3 أيام من الآن، مشيراً إلى أن المسئولين بالخارجية طمأنوه بأنهم حريصون على معرفة حقيقة الواقعة، والحصول على حقوق المجنى عليه كاملة، لأنه ابنهم وابن مصر، مؤكداً أن ما يحزن الأسرة أن ابن خاله من الشباب المتميزين بحسن الخلق، والسيرة الطيبة.
 
1- حسن رمضان بالمستشفى
حسن رمضان بالمستشفى

2- حسن رمضان قبل حبسه
 حسن رمضان قبل حبسه

3- حسن في احد شوارع ايطاليا
حسن في أحد شوارع ايطاليا
 
 
 
 
 

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