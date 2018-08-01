صحيفة سعودية: انهيار تاريخى للعملة الإيرانية

الرياض (أ ش أ)

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية أن تسلط النظام الإيرانى على مقدرات شعبه الحر تسبب فى انخفاض سعر الريال الإيرانى فى سوق طهران، ويوم أمس تخطى السعر رقمًا تاريخيًا حيث وصل إلى 112 ألف ريال مقابل الدولار.

وأشارت الصحيفة ـ فى افتتاحيتها اليوم بعنوان (انهيار تاريخى للعملة الإيرانية) ـ إلى أن العملة الإيرانية لا تزال تواصل الانهيار، على الرغم من تعيين النظام رئيسا جديدا للبنك المركزى فى محاولة يائسة للحد من انهيار العملة الوطنية، ومحاولة إخفاء تلك الحقيقة عن أنظار الشعب الإيرانى امتصاصًا لغضب أبنائه.

ورأت الصحيفة أن سبب تدهور العملة الإيرانية يعود لأزمات اقتصادية خانقة تعمد النظام الدخول فى نفقها المظلم، وقد أدى ذلك إلى انتفاضة أبناء الشعب الإيرانى فى معظم المدن الإيرانية بما فيها العاصمة وقد بلغت ذروتها دون تمكن النظام من إخماد نيرانها المتأججة، فأرض إيران ما زالت تغلى تحت أقدام حكامها وتنتظر لحظة الخلاص من جبروت الملالى وطغيانهم وتسلطهم وتحكمهم فى إرادة الشعب الإيرانى وحريته ومحاولة تهميش مظاهرات أبنائه المطالبين بحقوقهم المشروعة.

واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة" إن العملة الإيرانية تحتضر وحكام طهران لا هم لهم إلا تجاهل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها إيران ومحاولة القفز عليها بتضييق الخناق على أبناء الشعب الإيرانى ومضاعفة معاناته المعيشية المريرة".