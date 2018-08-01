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صحة القليوببة تستحدث قسما للاستقبال بمستشفى حميات طوخ

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:29 ص
صحة القليوببة تستحدث قسما للاستقبال بمستشفى حميات طوخ جانب من الجولة التفقدية
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفى حميات طوخ، وأقسامها الداخلية والخارجية والعيادات الخارجية والاستقبال ومعامل الدم ومعامل المتوطنة ومركز الكبد، برفقة الدكتورة ابتسام طارق مدير إدارة الحميات بالقليوبية، وأعضاء فريق الدعم الفني من مكتب وكيل الوزارة .
 
واستمع الطباخ، لآراء المرضى فى الخدمات المقدمة بالمستشفى ومدى رضا الجمهور عن أداء الفريق الطبى واستمع إلي مشاكلهم، وأمر بتذليلها جميعا على وجه السرعة.
 
وفي نهاية الزيارة اجتمع وكيل صحة القليوبية مع كل من، الدكتور حسان حامد عز مدير المستشفى، ومديري جميع الأقسام لمناقشة كافة النقاط التي لا زالت تحتاج إلي تحسين وتطوير  في الأداء.  
 
جدير بالذكر، أنه بناء على تعليمات وكيل الوزارة وحرصا علي جودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي مدينة ومركز طوخ، فقد تم فصل قسم الاستقبال في مستشفي حميات طوخ عن العيادات الخارجية بعد أن كانا كيانا واحدا، ويعد هذا تيسيراً لتقديم الخدمة للمرضى على مدار 24 ساعة، كما تم افتتاح وحدة الـ p.c.r  للكشف المبكر عن فيروس سي وبهذا تكون وحدة الكبد بالمستشفى متكاملة تشمل التحاليل والكشف وصرف العلاج في مكان واحد دون الحاجة إلي أي تحويل خارجي.
 
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