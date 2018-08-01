صحة الشرقية تفتتح القسم الثالث لإستقبال حالات السموم بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

قام اليوم الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه الدكتور أحمد عمر أستاذ علاج السموم بكلية الطب جامعة الزقازيق، بتفعيل بروتوكول التعاون، لإنشاء قسم لإستقبال حالات السموم بمستشفي بلببيس المركزي بالتعاون مع جامعة الزقازيق ،بحضور مدير المستشفي ونائب المدير ورؤساء الأقسام بها .

ويعد هذا القسم هو ثالث الأقسام ،الذي تم تفعيلها في خلال الشهرين الماضيين ،حيث سبقهم مستشفي الزقازيق العام ومستشفي ههيا المركزي .

كما قام وكيل رالوزارة بإفتتاح قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفي، بحضور الدكتور محي الدين عبيد النقيب العام لصيادلة ، الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية ، وأعضاء نقابة الصيادلة ،ويهدف تأسيس قسم الصيدلة الإكلينيكية إلي تحديد جرعات العلاج من الأدوية وتفاعلاتها بالنسبة للمرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفي ،وكذلك البدائل المطروحة للأدوية ،مما يخفف علي المريض من الآلام ويعجل بالشفاء ويعمل علي تطوير الخدمة الصحية بالمستشفي .