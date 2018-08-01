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شاهد فى دقيقة.. فضائح جديدة لممارسات قطر الخبيثة لاستضافة مونديال 2022

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:02 م
شاهد فى دقيقة.. فضائح جديدة لممارسات قطر الخبيثة لاستضافة مونديال 2022 رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر
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كشف رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر،  أن قطر فازت بحق تنظيم كأس العالم 2022 بعد تدخل سياسى من الرئيس الفرنسى السابق،  نيكولا ساركوزى، لدى نائب رئيس فيفا السابق ميشيل بلاتينى.
 
 
وأشار بلاتر عبر تغريدة فى حسابه الرسمى على "تويتر" إلى أن كتابه الجديد بعنوان "حقيقتى" يحمل معلومات كثيرة فى الفصل العاشر حول الأخبار القطرية السيئة.
 
وكتب بلاتر: "أخبار سيئة،  قطر متهمة بالتشهير بالدول المنافسة لها،  الحقيقة أن قطر فازت بعد تدخل سياسى من قبل الرئيس الفرنسى السابق ساركوزى لدى نائب رئيس الفيفا السابق ميشال بلاتينى".
 
ولازالت التقارير الإعلامية والصحف العالمية،  تكشف سجل النظام القطرى الأسود والممارسات الخبيثة التى قام بها من أجل استضافة مونديال 2022.
 
10 ديسمبر 2010 وهو تاريخ فوز الدوحة بكأس العام 2022،  قبلها انتهج مسئولو قطر سلوكا مشينا،  ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية من أجل انتزاع تنظيم الكأس، ويقدم "اليوم السابع" فى الفيديو جزءا بسيطا من التاريخ الأسود لإمارة قطر مع مونديال 2022.
 

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فيفا

مونديال 2022

كاس العالم

فضائح قطر

رشوة المونديال




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