شاهد فى دقيقة.. خطة "النقل" لتطوير مرافق السكة الحديد حتى 2022

إعداد – محمد فزاع

أعلنت وزارة النقل، عن خطتها العاجلة لتطوير جميع مرافق منظومة السكة الحديد بتكلفة 56 مليار جنيه حتى 2022.

ونرصد فى التقرير التالى بالأرقام تفاصيل خطة وزارة النقل لتطوير مرافق السكة الحديد:



وتشمل الخطة:



ـ تطوير أسطول الوحدات المتحركة وتوريد 1300 عربة حديثة

ـ تأهيل 81 جرارا اعتبارا من نوفمبر 2018 وتوفير قطع الغيار بتكلفة 575 مليون دولار

ـ شراء 100 جرار جديد بتمويل من بنك EBRD بتكلفة 290 مليون دولار

ـ تصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من الهيئة العربية للتصنيع بـ 543 مليون جنيه

ـ تدعيم أسطول عربات بضائع السكك الحديدية بـ800 عربة جديدة

ـ دعم شبكة الخطوط الحالية واستكمال تجديد السكة بتكلفة 6 مليارات جنيه

ـ استكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية

ـ تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية بالوجهين القبلى والبحرى