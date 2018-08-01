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سول: لم يتحدد حتى الآن موعد القمة بين الكوريتين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:55 ص
سول: لم يتحدد حتى الآن موعد القمة بين الكوريتين زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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أوضح القصر الرئاسى الكورى الجنوبى اليوم الأربعاء، أنه لم يتحدد بعد موعد القمة بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مصدر رفيع فى القصر الرئاسى بعث برسالة نصية للصحفيين، مؤكدا فيها إنه لم يتحدد أى شىء بشأن القمة.

جاء ذلك تعليقا على ما تناقلته وسائل الإعلام بأن رئيس وكالة الاستخبارات سو هون من المرجح أن يزور كوريا الشمالية قريبا لتقديم موعد "قمة الخريف" بين الكوريتين الذى اتفقت عليها الكوريتان فى قمة 27 أبريل بينهما إلى نهاية شهر أغسطس.

وقال المصدر ردا على سؤال عن إمكانية عقد القمة فى غضون شهر أغسطس، إنه لم تتم مناقشة هذا الموضوع حتى الآن، ومن الصعب التنبؤ بموعد القمة، مضيفا إن القضايا بين الكوريتين قد تجرى بشكل أسرع أو أبطأ.

 


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