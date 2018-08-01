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سكرتير عام المنوفية يلتقى بالعاملين بمشروع مرفق النقل الداخلى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:52 م
سكرتير عام المنوفية يلتقى بالعاملين بمشروع مرفق النقل الداخلى سكرتير عام المنوفية يلتقى بالعاملين بمشروع مرفق النقل الداخلي
المنوفية _ محمد فتحى
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التقى اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة بعدد من السائقين والعاملين بمرفق النقل الداخلى، بحضور العميد عاصم محرم مدير مشروع مرفق النقل الداخلى والعميد مصطفى بدوى مدير مباحث مرور المنوفية، فى إطار جهود سكرتير عام المحافظة للارتقاء بالمشروعات الخدمية بدائرة المحافظة لتعظيم الاستفادة من مواردها وتحقيق أقصى ربح ممكن.

 

ناقش السكرتير العام آلية العمل وبحث معوقات التشغيل بالمشروع، مؤكدا على دراسة وبحث كافة طلبات العاملين بالمشروع وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

 

كما أكد السكرتير العام على أن مشروع مرفق النقل الداخلى من أهم المشاريع الحيوية بالمحافظة ويخدم قطاع كبير من أبناء المحافظة، مما يتطلب تطوير خطة العمل وفق سياسة فعالة لتحفيز العاملين وتقديم خدمة مميزة ومن ثم تحقيق صافى ربح وتقليل الخسائر بما يعود بالنفع على المواطنين والمحافظة على حد سواء.


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