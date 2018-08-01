سفر وعودة 1547 مصريا وليبيا و 353 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1547 مصريا وليبيا و353 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1021 إلى الجانب الليبى، بينهم 218مصريا و803 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 526 بينهم 415 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و111 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 411 ألف و956 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 163شاحنة محملة بالبضائع وعودة 190 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.