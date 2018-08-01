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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1-8-2018 والعملة السعودية تواصل ثباتها

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:31 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1-8-2018 والعملة السعودية تواصل ثباتها العملة السعودية
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 1-8-2018، مسجلاً ثباتا عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، فى مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرى، وبحسب آخر تحديثات تلك البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.73 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

العملة السعودية أكثر العملات العربية تداولا فى مصر
 

ومن الجدير بالذكر، أن العملة السعودية تعد من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من بدء موسم الحج إلا أن سعر الريال السعودى لم يشهد تغيراً أمام الجنيه المصرى، ولا يزال ثابتاً فى سوق الصرف.

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

 

 

 

 


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