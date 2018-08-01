سحب 6 قطع أراضى إستثمارية فى المنطقة الصناعية فى بلبيس لعدم سداد الأقساط

الشرقية – إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم 9817 لسنة 2018 بسحب 6 قطع أراضى بالمنطقة الصناعية فى بلبيس بمنطقة 80 فدانا لعدم سداد الأقساط المستحقة عليها وعدم استكمال الإنشاءات وعدم إثبات الجدية واستمرارية فى الإنتاج .

وشدد على إدارة الاستثمار بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعادة تخصيص هذه القطع لاستغلالها فى مشروعات استثمارية، ونبه على رئيس مدينة بلبيس اتخاذ الإجراءات القانونية حيال استلام هذه القطع والحفاظ عليها وذلك لحين إعادة تخصيصها لاستغلالها فى مشروعات أخرى.

ويذكر أن القطع المسحوبة أرقام "1 بلوك أ" بمساحة 1164.6 المخصصة لـ مجدى محمد عبدالله لعدم سداد الأقساط المستحقة على الأرض، والقطعة 9، 10 بلوك أ بمساحة 4084 م والمخصصة لشركة النيل العالمية للاستثمار والتنمية والتصنيع ويمثلها محمد سعيد عبدالله النحريرى لعدم استكمال الإنشاءات وعدم استكمال إثبات الجدية، والقطعة 12 بلوك ك بمساحة 1551.9 م والمخصصة لـ رفيق إبراهيم الشنطى لعدم سداد الأقساط المستحقة على الأرض وعدم استكمال الإنشاءات وعدم إثبات الجدية، والقطعة 1، 2 ، 3 ، 4 بلوك ر بمساحة 6000.3 م و المخصصة لـ محمود رشدى حميد و عاطف رشدى حميد لعدم استكمال الإنشاءات وعدم إثبات الجدية، والقطعة 5 ، 8 بلوك م بمساحة 2400 م المخصصة لـ ماريان مفيد فوزي أمين لعدم استكمال الإنشاءات وعدم إثبات الجدية والقطعة رقم 8 ، 9 ، 10 بلوك س بمساحة 6000 م المخصصة محمد أبو اليمين فايز رضوان لعدم سداد قسطين مرافق وعدم وجود جدية واستمرارية في الإنتاج .

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وعديلاتهما وعلى كتاب مكتب الاستثمار بالمحافظة رقم 195 / 7 / 2018 ، بشأن قرار مجلس إدارة المناطق الصناعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 7 / 2018 بشأن سحب القطع " 1 بلوك أ " - " 9 ، 10 بلوك أ " - " 12 بلوك ك " - " 1 ، 2 ، 3 ، 4 بلوك ر - " 5 ، 8 بلوك م " - " 8 ، 9 ، 10 بلوك س " بالمنطقة الصناعية بلبيس وعلى الإنذارات الموجهة للمخصص لهم هذه القطع.