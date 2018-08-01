video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سحب 6 قطع أراضى إستثمارية فى المنطقة الصناعية فى بلبيس لعدم سداد الأقساط

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:27 م
سحب 6 قطع أراضى إستثمارية فى المنطقة الصناعية فى بلبيس لعدم سداد الأقساط اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم 9817 لسنة 2018 بسحب 6 قطع أراضى بالمنطقة الصناعية فى بلبيس بمنطقة 80 فدانا لعدم سداد الأقساط المستحقة عليها وعدم استكمال الإنشاءات وعدم إثبات الجدية واستمرارية فى الإنتاج  .

 

وشدد على إدارة الاستثمار بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعادة تخصيص هذه القطع لاستغلالها فى مشروعات استثمارية، ونبه على رئيس مدينة بلبيس اتخاذ الإجراءات القانونية حيال استلام هذه القطع والحفاظ عليها وذلك لحين إعادة تخصيصها لاستغلالها فى مشروعات أخرى.

 

 

 ويذكر أن القطع المسحوبة أرقام "1 بلوك أ" بمساحة 1164.6 المخصصة لـ مجدى محمد عبدالله لعدم سداد الأقساط المستحقة على الأرض، والقطعة 9، 10 بلوك أ بمساحة 4084 م والمخصصة لشركة النيل العالمية للاستثمار والتنمية والتصنيع ويمثلها محمد سعيد عبدالله النحريرى لعدم استكمال الإنشاءات وعدم استكمال إثبات الجدية، والقطعة 12 بلوك ك بمساحة 1551.9 م والمخصصة لـ رفيق إبراهيم الشنطى لعدم سداد الأقساط المستحقة على الأرض وعدم استكمال الإنشاءات وعدم إثبات الجدية، والقطعة 1، 2 ، 3 ، 4 بلوك ر بمساحة 6000.3 م و المخصصة لـ محمود رشدى حميد و عاطف رشدى حميد لعدم استكمال الإنشاءات وعدم إثبات الجدية، والقطعة 5 ، 8 بلوك م بمساحة 2400 م المخصصة لـ ماريان مفيد فوزي أمين لعدم استكمال الإنشاءات وعدم إثبات الجدية والقطعة رقم 8 ، 9 ، 10 بلوك س بمساحة 6000 م  المخصصة محمد أبو اليمين فايز رضوان لعدم سداد قسطين مرافق وعدم وجود جدية واستمرارية في الإنتاج .

 

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979  بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وعديلاتهما وعلى كتاب مكتب الاستثمار بالمحافظة رقم 195 / 7 / 2018 ، بشأن قرار مجلس إدارة المناطق الصناعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 7 / 2018 بشأن سحب القطع " 1 بلوك أ " -  " 9 ، 10 بلوك أ " -  " 12 بلوك ك " -  " 1 ، 2 ، 3 ، 4 بلوك ر -  " 5 ، 8 بلوك م " -  " 8 ، 9 ، 10 بلوك س " بالمنطقة الصناعية بلبيس وعلى الإنذارات الموجهة للمخصص لهم هذه القطع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يتفقد أعمال ترميم حى أول الزقازيق بتكلفة مليون و727 ألف جنيه

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

منطقة بلبيس

سحب ارضي




لا تفوتك
طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة