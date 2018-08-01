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زى النهاردة من 73 سنة.. الجيش اللبنانى حصل على استقلاله

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:14 ص
زى النهاردة من 73 سنة.. الجيش اللبنانى حصل على استقلاله الجيش اللبنانى - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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تحتفل لبنان كل عام فى اليوم الأول من شهر أغسطس، بعيد الجيش اللبنانى حيث يمر اليوم العيد الـ 73 لإعلان استقلال لبنان، حيث خضعت لبنان للاستعمار الفرنسي، وشهدت لبنان بدء تكون الجيش حيث شكّلت فرنسا بعض الفرق العسكرية بهدف حماية مصالحها في المنطقة والمشاركة بحروبها ضد أعدائها، كما قامت بإنشاء بعض المطارات والمعسكرات التابعة لها أيضاً وعند رحيلها من لبنان سلّمت جميع هذه المنشآت للدولة اللبنانية.

 

سعد الجريرى

في عام 1916 شكّلت الحكومة الفرنسية فرقة "الشرق" العسكرية، وفي عام 1926 تم تشكيل "فوج القنّاصة" اللبناني، وجميع أفراد هذه التشكيلات من الشباب اللبنانيين، فتمّ تدريبهم أفضل تدريبٍ، وتعتبر هذه الفرق النواة الأولى لتأسيس الجيش اللبناني، حيث تمّ دمج جميع هذه الفرق لتشكل جيشاً واحداً بقيادة العقيد فؤاد شهاب، وكان ذلك في عام 1943.

نانسى عجرم

وشكلت الحكومة اللبنانية وفدا رسميا عام 1944 للتفاوض مع فرنسا وذلك لتسليم مسئولية الجيش اللبناني للسلطة اللبنانية وحدها، وبعد المحادثات، أقرت القيادة المشتركة الفرنسية البريطانية مرسوما يقضي بتسليم الوحدات العسكرية الموضوعة تحت السيطرة الفرنسية للحكومة المستقلة في لبنان، وفي اليوم الأول من شهر أغسطس عام 1945 حصل لبنان على اعتراف فرنسا وبريطانيا بتسلم لبنان لكافة المسؤوليات القيادية للجيش، وأصبح الجيش اللبناني جيشاً وطنياً حراً، ليتحفل بعيده فى هذا اليوم من كل عام.

 

عاصى الحلانى

وفى هذا السياق شهد موقع "تويتر" تفاعلا كبيرا من السياسيين والفنانين على رأسهم سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية، الذى حرصوا على تقديم التهنئة للجيش اللبنانى فى عيده الـ 73، من خلال التأكيد على تقديم الدعم الكامل للجيش من خلال شعاره الشرف، والتضحية، والوفاء.

الياس بو صعب
تاييد للجيش اللبنانى
رامى عياش
سيرين عبد النور
نوال الزغبى

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