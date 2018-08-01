ربة منزل تتهم سائقا بالتسرع مما أدى إلى تركها نجلها داخل القطار بالدقهلية

تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ احمد ع ا ٢١ سنة طالب ، و شيرين ح ا ٢٨سنة ربة منزل من ميت سلسيل ، انه حال نزول الاول من القطار رقم ٢١٣ ركاب من المنصورة للمطريه واستقلال الثانية ذات القطار مع نجلها ٣ سنوات ، قام قائده بالتحرك السريع مما ادي الى اختلال توازن الأول، وحدثت اصابته بكدمات بسيطة بالجسم ، والثانية قامت بوضع نجلها من احدي نوافذ القطار، ولم تتمكن من اللاحاق بنجلها وراسلت شقيقها وانتظر القطار واستلم نجلها بمحطة ميت سلسيل واتهموا قائد القطار بعدم الوقوف مدة محددة بالمحطة.