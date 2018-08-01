رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف منحة 600 جنيه للعاملين بمناسبة عيد الأضحى

كتب لؤى على

فى إطار إدخال البهجة فى نفوس العاملين بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، صدق الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة على صرف منحة عيد الأضحى المبارك لجميع العاملين قدرها 600 جنيه.

كما قرر رئيس الجامعة صرف منحة قدرها 400 جنيه للعاملين فى كليات جامعة الأزهر الخمس، التى تم اعتمادها مؤخرا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقدم رئيس جامعة الأزهر الشريف التهنئة إلى فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، وإلى جميع منسوبى الجامعة بالقاهرة والأقاليم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.