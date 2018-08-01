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رئيس السكة الحديد الجديد يقود أول جولة تفتيش مفاجئ ويحول مشرفين للتحقيق

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:03 م
رئيس السكة الحديد الجديد يقود أول جولة تفتيش مفاجئ ويحول مشرفين للتحقيق المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد خلال جولته على العاملين
كتب رضا حبيشى
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قاد مساء اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الجديد، أول جولة مفاجأة على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل فى نطاق المنطقة المركزية بالقاهرة ووسط الدلتا للتأكد من اتباع إجراءات السلامة ومراجعة السجلات والسندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات .

وأثناء الجولة، قرر رئيس هيئة هيئة السكة الحديد، وفق بيان صحفى، صرف مكافأة فورية لخفير مزلقان روزاليوسف السيد أحمد ابو سريع عبد النبى، نظرا لالتزامه ويقظته أثناء العمل، كما تم تحويل بعض المشرفين للتحقيق لوجود سلبيات فى تشغيل القطارات أثناء المرور .

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، أن الغرض من المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل داخل البلوكات والأبراج والمزلقانات للتأكد من التزام العاملين وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى، لافتا إلى أن الفترة القليلة القادمة ستشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة من أجل تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

 

يذكر أن رسلان تولى مسئولية رئاسة هيئة السكة الحديد خلفا للمهندس سيد سالم، يوم الأحد الماضى فى أعقاب خروج قطار أسوان عن القضبان.

 

 


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