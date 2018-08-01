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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:07 م
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رئيسة مدينة الدلنجات تتهم شركة المياة بالتسبب فى مصرع طفل داخل بالوعة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:45 م
رئيسة مدينة الدلنجات تتهم شركة المياة بالتسبب فى مصرع طفل داخل بالوعة بالوعة صرف - ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قالت المهندسة سلوى زكى، رئيس مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، إنه تم تحرير محضر برقم 2 أحوال الدلنجات ضد شركة مياه الدلنجات لترك غرفة المحبس الرئيسى، بدون غطاء عقب قيامهم بأعمال الإصلاح لماسورة مياه الشرب بجوار ميدان الحصان.
 
وأشارت زكي،  إلى أن شركة مياه شرب الدلنجات أصلحت ماسورة مياه بجوار ميدان الحصان بمدخل مدينة الدلنجات، وفتحت غطاء غرفة المحبس الرئيسي لخط المياه والموجود داخل الميدان، وعند انتهاء العمل لم تضع الغطاء على الغرفة ما أدى إلى سقوط طفل بها ووفاته.
 
كانت مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، قد شهدت حادثا مؤسفا، حيث لقي طفل رضيع مصرعه إثر سقوطه في "بلاعة مفتوحة" بميدان الحصان بمدينة الدلنجات، أثناء لهوه بجوار والديه خلال قيامهما بالتنزه بحديقة الميدان.
 
وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد إسلام قطب رئيس المباحث بمركز الدلنجات، من المستشفي العام يفيد بوصول الطفل كريم  سامح حامد 14 شهرا من عزبة الساحة بدائرة المركز فاقد الوعي اثر سقوطه ببيارة بميدان الحصان.
 
وبسؤال والده سامح حامد، أفاد أنه أثناء تواجده برفقه زوجته ونجله ووالد زوجته بميدان الحصان بدائرة مركز الدلنجات، فوجئ باختفاء نجله وبالبحث عنه عثر عليه ببيارة مفتوحة بالميدان، وتم نقله لمستشفى الدلنجات العام والتي قامت بتحويله إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الدوار ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22596 جنح الدلنجات، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 

 

 


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