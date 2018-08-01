دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تبدأ إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: حملات إعلانية لدعوة المواطنين لتحليل فيروس سى بالمجان

وزارة التموين:

مكاتب التموين تبدأ غدًا إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات

وزير التموين: إضافة المواليد من 2006 حتى 2015 بحد أقصى 3 أفراد

وزير التموين: حذف الفئات غير المستحقة وإدخال المواليد الجديدة بدون ميزانية جديدة

وزارة التضامن الاجتماعى:

التضامن: بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الخميس

وزارة التربية والتعليم:

ننشر نماذج من امتحانات الثانوية العامة فى النظام الجديد للتعليم

وزارة الإسكان:

16 أغسطس.. آخر موعد لحجز المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر

وزارة الأوقاف:

بعد اجتماع الرئيس..تعرف على ملامح خطة الأوقاف فى المرحلة القادمة ×11معلومة

وزارة النقل:

وزير النقل يعلن انتهاء تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى وفتحه للمرور تجريبيا

وزارة الزراعة:

"الزراعة": حملات مكثفة على إنتاج وتداول المبيدات منعا لتسريب منتجات مغشوشة

وزارة التعليم العالى:

مكتب التنسيق: 10 آلاف و500 طالب تقدموا بالشهادات المعادلة حتى الآن

وزارة الكهرباء:

الكهرباء : 42% نسبة الطاقات المتجددة فى مصر بحلول 2035

وزارة القوى العاملة:

اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف بالإسماعيلية بحضور وزير القوى العاملة اليوم

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

تعرف على توصيات أول منتدى للمصريين بالخارج "إجازتك لوطنك" × 25 معلومة