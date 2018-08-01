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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:52 ص
خالد صلاح
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دراسة حديثة: استهلاك مصر من الطاقة يرتفع لـ3.3 مليون برميل يوميا خلال 2040

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:00 ص
دراسة حديثة: استهلاك مصر من الطاقة يرتفع لـ3.3 مليون برميل يوميا خلال 2040 حقل غاز - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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توقعت دراسة حديثة صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك أن يرتفع استهلاك مصر من مزيج الطاقة بنحو 1.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميا ليصل  إلى حوالى 3.373 مليون برميل خلال عام 2040 بالمقارنة مع 1.857 مليون برميل خلال عام 2016، وذلك على أساس توقعات بمعدلات نمو تصل إلى 2.5% .

و بحسب الدراسة  الصادرة تحت عنوان تطور استهلاك الطاقة فإنه من المتوقع يصل استهلاك مصر من النفط نحو 1.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2040، ارتفاعا من 868.5 ألف برميل خلال عام 2016، فى حين سيصل استهلاك مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 1.622 مليون برميل مكافئ للنفط فى اليوم خلال عام 2040 ارتفاعا من 884.9 ألف برميل مكافئ للنفط فى اليوم.

وقالت الدراسة عن استهلاك مصر المستقبلى من الطاقة المتجددة خلال عام 2040 فإن من المتوقع أن يصل إلى نحو 237 ألف برميل مكافئ للنفط يوميا ارتفاعا من 95.2 ألف برميل خلال عام 2016.

وتتزايد معدلات نمو استهلاك الطاقة فى مصر بمعدل سنوى يصل إلى نحو 4.9% سنويا حيث سجلت نحو 1.9 مليون برميل مكافئ نفط يوميا خلال عام 2016 ارتفاعا من 329.2 ألف برميل مكافئ نفط يوميا.

ويشمل استهلاك مصادر الطاقة مزيج من النفط والغاز الطبيعى والفحم الحجرى والطاقات المتجددة، فبحسب الدراسة فإن استهلاك مصر من النفط 869 ألف برميل خلال عام 2016 ، فى حين بلغ إجمالى استهلاك القاهرة من الغاز الطبيعى نحو 885 ألف برميل مكافئ للنفط فى اليوم ، وبلغ الاستهلاك من الفحم نحو 8.6 ألف برميل مكافئ للنفط ،/ فى حين بلغ استهلاكها من الطاقات المتجددة ما يعادل 95.2 ألف برميل مكافئ للنفط يوميا.


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