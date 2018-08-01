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ختام فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للبحوث والابتكارات بالكلية الفنية العسكرية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:20 ص
ختام فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للبحوث والابتكارات بالكلية الفنية العسكرية الكلية الفنية العسكرية
كتب ــ زكى القاضى
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اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس والمنعقد بالكلية الفنية العسكرية فى الفترة من 29-31 /7/2018 ، كذلك المسابقة الدولية للابتكار والأنظمة غير المأهولة والتى ضمنت العديد من المبتكرات العلمية التى نفذت بسواعد وعقول الطلاب بالكلية والجامعات المصرية والتى تم تنفذيها خلال الفترة من 28-31/7/2018 .

ونقل اللواء أح / توحيد توفيق مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطلبة وأعضاء هيئة تدريس الكلية الفنية العسكرية، مشيداً بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتعظيم القيمة المضافة لقدرات وإمكانات القوات المسلحة وتطوير أدائها فى مختلف المجالات.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، أكد فيها على الدعم والرعاية الكاملة التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثى والتكنولوجى وأثره البالغ فى الارتقاء بالمنظومة العلمية داخل القوات المسلحة، وخلق الكوادر القادرة على الابتكار واستيعاب التطور العلمى الهائل فى كافة المجالات .

وألقى مقرر عام المؤتمر كلمة أعلن خلالها نتائج المؤتمر الدولى الثالث الذى عقد بمشاركة عدد من الدول، منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة السودان والأردن وكندا وفنلندا والهند وجمهورية الصين الشعبية، مشيداً بالمستوى العلمى للمشاركين بفعاليات المؤتمر وابتكارات الطلبة، كما أعلن مقرر عام مسابقة الكلية الفنية العسكرية النتيجة النهائية للمسابقة الدولية للابتكار والأنظمة غير المأهولة "جائزة الفريق إبراهيم سليم". 

وتم تكريم المتميزين فى المسابقة الدولية للابتكار والأنظمة غير المأهولة وعدد من المشاركين فى المؤتمر الدولى الثالث لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس، وعدد من طلبة الكلية الفنية المشاركين فى المسابقات الدولية . 

كما قام مساعد وزير الدفاع والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بافتتاح المعرض العلمى السنوى ومشاهدة عدد من مشروعات طلبة الجامعات المصرية والعالمية ومشروعات التخرج للطلبة المتميزين بالكلية الفنية العسكرية والتى تم تنفيذها تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس .

يأتى ذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة بالبحث العلمى لتطوير المجتمع بشكل عام والارتقاء بمنظومة الأداء الفنى للقوات المسلحة بشكل خاص والوصول بالعناصر التخصصية لأعلى المستويات الاحترافية فى كافة المجالات. 

حضر الفعاليات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من عمداء كليات الهندسة بالجامعات المصرية وطلبة الكلية الفنية العسكرية.


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