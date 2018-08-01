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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم القرارت خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:22 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم القرارت خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتب سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

صور.. انهيار عقار فى روض الفرج دون إصابات
 

انهيار عقار بروض الفرج (1)
انهيار عقار بروض الفرج 
 
 

للمستثمرين.. كيف تحصل على خدمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟

خطوط كهرباء - أرشيفية
خطوط كهرباء 

 

الفيروسات الكبدية: صرف العلاج مجانًا بعد ثبوت الإصابة بفيروس سى
 

الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية
الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية
 

"الزراعة" حملات مرورية مكثفة على حدائق النخيل للقضاء على السوسة الحمراء
 

علاج النخيل من السوسة الحمراء

 

مكاتب التموين تبدأ اليوم إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

 

التعليم: 107 آلاف تظلم من نتائج الثانوية حتى الآن..وزيادة درجات 5526 طالبا
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

 

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

 

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة الخليج بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون
 

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

 

شعبة الأرز تعلن إعادة توريد المنتج المحلى لوزارة التموين لطرحه للمواطنين
 

محصول الأرز

 

القوى العاملة: 2214 لجنة نقابية وفقت أوضاعها و27 نقابة عامة واتحاد عام واحد
 

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة
 

حالة الطقس

 

المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل على أراضى العبور الجديدة إلا بعد إصدار تراخيص
 

المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 

نقيب الزراعيين: السيارة الواحدة تحتاج إلى 12 شجرة لامتصاص ملوثاتها
 

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
 
 

أستاذ جراحة: عمليات تكميم المعدة تساعد فى التخلص من 50% من الوزن الزائد
 

دكتور محمد تاج الدين أستشارى جراحة السمنة
 
 

جامعة الأزهر تبدأ تطبيق التصحيح الإلكترونى العام المقبل بـ 5 كليات
 

الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
 
 

خلال الشهر الجارى

"الزراعة": حزمة إرشادية لـ"المانجو" لتقليل فرصة الإصابة بذبابة الفاكهة

 

محصول المانجو

 

محافظ القاهرة يكرم اليوم أوائل الثانوية العامة والإعدادية والدبلومات الفنية
 

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة 

 

موقع التنسيق يفتح باب اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة
 

التنسيق الالكترونى 

 

3 عبارات دالة فى حديث البابا تواضروس لرهبان أبو مقار بجنازة الأنبا إبيفانيوس
 

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية 

 

اليوم.. فتح باب التحويل من المعاهد الأزهرية للتربية والتعليم والعكس لمدة شهر
 

الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
 

غدًا.. آخر موعد لتسجيل البيانات لحجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة
 

العاصمة الإدارية الجديدة 

 

إقبال على تسجيل المواليد ببطاقات التموين.. ومواطن: سجلت ولادى الثلاثة
 

اقبال المواطنين على تسجيل المواليد الجدد
اقبال المواطنين على تسجيل المواليد الجدد

 

النزول بتنسيق القبول فى الثانوية العامة بالقاهرة 10 درجات
 

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة 

 

شاهد فى دقيقة.. خطة "النقل" لتطوير مرافق السكة الحديد حتى 2022
 

تطوير مرافق السكة الحديد

 

غادة والى: 1.6 مليار جنيه زيادة فى ميزانية بنك ناصر الاجتماعى
 

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى 

 

نائب محافظ القاهرة: عقار روض الفرج المنهار صدر له قرار هدم منذ سنة
 

إنهيار منزل بروض الفرج
إنهيار منزل بروض الفرج

 

بأرقام الهواتف.. تعرف على مسئولى معامل التنسيق على مستوى الجمهورية
 

التنسيق الالكترونى 

 

التموين: إلغاء دعم السلع والخبز شائعة ومتوقع إضافة 6 ملايين جدد بالبطاقات
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن تحويلات تقليل الاغتراب قبل انطلاقها
 

طلاب الثانوية العامة 

 

وزيرة الهجرة تعلن تفاصيل قرار مد الإعارات والإجازات بدون أجر للمصريين بالخارج
 

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج 

 

كوكب الزهرة يزين سـماء أغسطس بالوطن العربى ويرصد بسهولة بالعين المجردة
 

كوكب الزهرة

 

الهجرة: استثناء أعضاء الجهات القضائية ومدنيى الدفاع والداخلية من مد الإجازات
 

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

 

أستاذ بعلم الفيروسات: نسبة العدوى بالجلد العقدى بمصر تصل إلى أكثر من 45%
 

مرض الجلد العقدى

 

صور.. توافد المواطنين على مكتب تموين الدقى لإضافة المواليد الجديدة للبطاقات
 

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توافد المواطنين على مكتب تموين الدقى 

 

الأزهر يعلن مد موعد التقدم لمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة حتى 5 أغسطس
 

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 

 

"الخدمات البيطرية": ليس لنا صلة بالمنشور عن الحمار الوحشى المزيف
 

الحمار الوحشى - أرشيفية
الحمار الوحشى

 


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المعاهد الأزهرية

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محافظ القاهرة

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وحدات الاسكان الاجتماعى

مكاتب التموين




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