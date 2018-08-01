حصاد الأخبار.. تعرف على أهم القرارت خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتب سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.



انهيار عقار بروض الفرج للمستثمرين.. كيف تحصل على خدمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟

خطوط كهرباء



الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية

علاج النخيل من السوسة الحمراء

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

محصول الأرز

محمد سعفان وزير القوى العاملة

حالة الطقس

المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

دكتور محمد تاج الدين أستشارى جراحة السمنة

الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر

محصول المانجو

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

التنسيق الالكترونى

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

العاصمة الإدارية الجديدة



اقبال المواطنين على تسجيل المواليد الجدد

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

تطوير مرافق السكة الحديد

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى



إنهيار منزل بروض الفرج

التنسيق الالكترونى

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

طلاب الثانوية العامة

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

كوكب الزهرة

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

مرض الجلد العقدى

توافد المواطنين على مكتب تموين الدقى

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر